Zennevallei start met lokaal contactonderzoek in strijd tegen coronavirus: "Willen weten waar mensen geweest zijn" 

De informatie die via deze weg verzameld wordt zal doorgegeven worden aan het COVID-team dat bestaat uit afgevaardigden van alle zeven gemeenten, de huisartsenkring en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. "Op deze manier kan het team zien waar er veel besmettingen in de regio voorkomen. Zo kunnen we misschien vaststellen dat er in een café in Beersel veel besmettingen voorkomen of dat er in een fitnesszaak in Linkebeek een groot probleem is. Zo kunnen we efficiënte maatregelen nemen op de plaatsen waar dat nodig is."