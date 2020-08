AB InBev biedt nu ook provincie Vlaams-Brabant gerecyleerd water aan: “We willen ons steentje bijdragen aan onze omgeving”

De hittegolf en aanhoudende droogte zorgen ervoor dat water erg kostbaar is. AB InBev koos er eerder al voor om zijn gerecycleerd water ter beschikking te stellen van de stad Leuven en van de landbouwers. Nu volgt ook de provincie Vlaams-Brabant . Het gerecycleerd water is afkomstig van de Stella Artois brouwerij in Leuven en wordt gezuiverd in het waterzuiveringsstation van AB InBev zelf. De Leuvense brouwerij wil iets terugdoen voor haar omgeving. “Water is heel belangrijk voor het brouwen van bier, want zonder water is er geen bier. We willen door het beschikbaar stellen van ons gezuiverd afvalwater ons steentje bijdragen aan onze omgeving”, zegt brouwerijdirecteur Alexander Soenen. “Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen die rust zoeken in provinciale domeinen op warme dagen van het mooie groen kunnen genieten”.