Advocaat kinderen Ilse Uyttersprot: "Verdediging dader toont geen enkel respect"

"Ik vind het hallucinant wat de verdediging van de dader de afgelopen 48 uur in de pers heeft verklaard", zegt advocaat Anthony Mallego, die de twee zonen en de moeder van Uyttersprot vertegenwoordigt. "Het getuigt van geen enkel respect voor de nabestaanden, voor het gerechtelijk onderzoek, en voor Aalst. Ik hoor dat men een depressie inroept als verklaring, ik hoor dat men corona inroept, zelfs de klokken van de beiaard zouden een verklaring zijn voor wat er gebeurd is. De verdediging van de dader denkt ook het recht te hebben om de voornaam "Ilse" te gebruiken in zijn verdediging. Dat is not done. Men moet toch een zekere waardigheid respecteren." De advocaat stapt daarom naar de stafhouder, die advocaten op de vingers kan tikken als ze zich verkeerd gedragen.