Algemene mondmaskerplicht of niet? "Mondmasker alleen waardevol hulpmiddel op plaatsen waar het druk is"

Nog zo'n strategie om de mensen méé te hebben, dat is praten over de "tweede golf". Volgens infectiologe Frédérique Jacobs en epidemioloog Yves Coppieters maken we die niet mee, want het aantal ziekenhuisopnames stijgt niet en de zogenoemde R-waarde schommelt rond de 1. Worden mensen onnodig bang gemaakt?

"Het probleem is eigenlijk dat er geen definitie bestaat voor wat we de tweede golf noemen", zegt Van Gucht. "Wat we wel vaststellen, is dat we sinds half juli een consistente stijging van het aantal besmettingen zien. Als je dat visueel op de curve bekijkt, zie je een tweede golf ontstaan."

Van Gucht vindt dat er wel degelijk over een tweede golf kan worden gesproken. "Het is wel zo dat er geen verhoogde druk op de ziekenhuizen is en dat er ook geen grote uitbraken in woonzorgcentra. De ernst is momenteel erg relatief, maar als je te lang wacht komen die problemen er wel."

Die tweede is niet zo erg als de eerste golf, met andere woorden. Toen liepen we achter de feiten aan. "Ik denk niet dat het een kwestie van bangmakerij is, maar een kwestie van de me,sen duidelijk te maken dat we iets moeten verstrengen omdat er meer besmettingen zijn. We kunnen uitleggen waarom dat nodig is."