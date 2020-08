Alpacawandelingen in opmars: "Alpaca’s stralen rust uit, vaak is het meer alpacaslenteren dan alpacawandelen"

De alpaca komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar tegenwoordig kan je het dier ook steeds vaker in België vinden. Sam Geysen van Alpaca Association Benelux merkt een stevige toename van het aantal alpaca’s in ons land: “Het ledenaantal is de afgelopen twee jaar flink gegroeid, evenals het aantal geregistreerde alpaca’s.” Wat ook steeds populairder wordt, zijn de alpacawandelingen. Het concept is simpel: je maakt in kleine groep een korte wandeling met alpaca’s aan de leiband. Weliswaar met begeleiding en tegen betaling. Verschillende organisaties die alpacawandelingen aanbieden geven aan dat de vraag de laatste jaren sterk gestegen is.