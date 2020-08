Amerikaans strateeg en veiligheidsadviseur van twee presidenten Brent Scowcroft is overleden

Onder de jongere president George W. Bush kwam Scowcroft opnieuw in beeld, dit keer als voorzitter van de adviesraad voor inlichtingendiensten van de president. Toen werd Scowcroft met nog eens een crisis geconfronteerd, namelijk de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York, Washington en Pennsylvania en de daarop volgende interventie in Afghanistan waarbij de taliban van de macht verdreven werden.

Scowcroft had echter ook zijn eigen meningen en stak die niet onder stoelen of tafels, ook al ging dat tegen machtige presidenten in. Zo was hij in 2003 gekant tegen de Amerikaans-Britse inval in Irak omdat er volgens hem geen bewijs van betrokkenheid van de Iraakse dictator Saddam Hoessein bij 9/11 of andere terreurgroepen. In 2016 zei Scowcroft dat hij als Republikein voor de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton had gestemd en niet voor huidig president Donald Trump.