Armste wijken in Antwerpen hardst getroffen door coronabesmettingen

De eerste golf van het coronavirus werd nog vooral aangewakkerd door middenklassers die terugkeerden uit skigebieden, maar dit keer blijken de volkswijken de motor van de epidemie te zijn. De Tijd analyseerde de coronacijfers van de 65 grootste steden tijdens de maanden juni en juli, de tweede golf. De krant bekeek ook enkele socio-economische factoren zoals inkomen, bevolkingsdichtheid, gezinsgrootte, afkomst en leeftijd. Daaruit bleek dat het coronavirus de afgelopen twee maanden het zwaarste toesloeg in de armste, jongste, dichtstbevolkte en meest gekleurde wijken van Vlaanderen. "We weten dat in ieder geval bevolkingsdichtheid een belangrijke rol speelt", zegt epidemioloog Brecht Devleesschauwer van Sciensano."Het virus heeft mensen en fysiek contact nodig om te overleven. Zo kan het springen van mens naar mens. Het is dus niet onverwacht dat we in de meest dichtbevolkte gebieden meer kans op besmetting hebben. Inkomen speelt ook een rol. Mensen met een laag inkomen hebben het misschien moeilijker om thuis te werken omdat ze een job hebben die telewerk niet toelaat. Het is nuttig om bepaalde wijken van nabij op te volgen en eventueel preventief op te treden."