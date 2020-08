Avondklok in Antwerpen niet gehandhaafd tijdens hittegolf: "Gebruik dit moment niet om een feestje te bouwen"

Wegens het hoge aantal besmettingen met het coronavirus is sinds midden vorige week een avondklok van kracht in de hele provincie Antwerpen. Maar het provinciebestuur heeft besloten om de komende dagen tijdelijk geen boetes uit te delen als mensen buiten verkoeling gaan zoeken. Dat heeft gouverneur Cathy Berx aangekondigd in een persbericht en een online persmoment.

De handhaving wordt gepauzeerd om het leven tijdens de extreme hitte van de komende dagen draaglijker te maken. “Het hitteplan schrijft voor dat mensen overdag zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Het is niet doenbaar om dan te zeggen dat mensen 's avonds niet buiten mogen”, motiveerde Berx de beslissing in het Radio 1-programma "De wereld vandaag".

Halsstarrig vasthouden aan de regels zou volgens Berx niet redelijk zijn. "Mensen moeten 's avonds rustig buiten verkoeling kunnen vinden." Concreet zullen mensen die de komende dagen tussen 23.30 uur en 6 uur buitenkomen in de provincie Antwerpen geen boete meer krijgen. De pauzeknop wordt ingedrukt tot het einde van de hittegolf. Wanneer dat precies is, heeft Berx niet gezegd, maar zoals het ernaar uitziet, is het nog tot en met woensdag broeierig heet.