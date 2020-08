"We hebben hier wel al wat meegemaakt het laatste jaar", zegt de Belgische ambassadeur in Libanon Hubert Cooreman. Onze reporter Steven Decraene bezocht hem in het ambassadegebouw in Beiroet, dat zwaar beschadigd werd door de zware explosie van eerder deze week. Hoe moet het volgens de ambassadeur nu verder met Libanon? Bekijk hierboven de reportage.