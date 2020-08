Bestelwagen gaat overkop op de E429 in Halle

Het ongeval deed zich vrijdag rond half tien voor op de E429-autosnelweg richting Doornik, ter hoogte van de wegwerkzaamheden. In opdracht van de Vlaamse overheid wordt daar momenteel het wegdek vernieuwd.

Om een nog onbekende reden reed de bestuurder van een bestelwagen in op de werfsignalisatie om vervolgens tegen enkele lage betonblokken te rijden. De bestelwagen reed nog even door op twee wielen om uiteindelijk tegen een hoge betonblok te botsen. Daardoor sloeg de bestelwagen over de kop.

Door het ongeval was de snelweg richting Doornik versperd, maar de hulpdiensten beslisten om ook het verkeer in de richting van de Brusselse ring stil te leggen. Het verkeer op de secundaire wegen in de buurt zat daardoor een tijdje vast. Brandweerploegen uit Halle en Tollembeek zorgden voor de opruiming en de reiniging van het wegdek.