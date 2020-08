Bruisende plekken: hoe de meest zedeloze camping van Vlaanderen een zedelijk natuurgebied werd

Camping Cosmos had intussen ook een reputatie verworven die haar zuur opbrak. Kampeerders hadden een eigen gesloten leefgemeenschap gecreëerd, terrassen gemetseld, bloembakken uitgestald en schotelantennes op het caravandak geplaatst. Het werd met marginaliteit en lelijkheid geassocieerd. De camping was een doorn in het oog van de omringende kustgemeenten met haar oprijzende appartementsgebouwen en villaparken.

De camping en haar bewoners lieten zich echter niet zomaar verdrijven. Het was te danken aan één man die er al jaren een caravan had staan, en ook filmregisseur was. Brusselaar Jan Bucquoy verfilmde het leven op Camping Cosmos in 1995 en gaf zijn film de naam van de camping. De burleske film speelde zich af in de microcosmos van het campingleven met uitgesproken figuren en scènes, zee, zon en seks op z'n Belgisch. De film kreeg exuberant veel mediarespons, al was het maar voor de rol van de rondborstige campactrice Lolo Ferrari. Camping Cosmos werd in België een begrip. De film was echter nog maar goed in de zalen, toen de dreiging van de sloop reëel werd. Bucquoy zelf organiseerde het verzet met als apotheose een bezetting van het kampeerterrein door de bewoners.