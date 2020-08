Zes containers met water in Boom: "Inwoners kunnen het water gebruiken om hun gazon, planten en bloemen water te geven" 

“Vorig jaar hebben we ook een zeer droge periode gehad en toen was er ook een verbod om met drinkwater je tuin te besproeien”, zegt schepen Francisco Sanchez (N-VA). “Daarom gaan we deze zomer met containers werken die we in elke wijk van de gemeente Boom plaatsen. Zo kunnen alle bewoners water gebruiken om hun gazon, planten en bloempotten water te geven en om de auto te wassen. We hopen dat de tuinen zo groener kunnen blijven.”