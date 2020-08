Britse kustwacht onderschept recordaantal migranten in bootjes op het Kanaal

De Britse minister van Immigratie Chris Philp is dat beu: "Ik begrijp de frustratie en woede van het publiek over dat alsmaar groter wordend aantal overtochten". Die zijn volgens hem gevaarlijk en onnodig omdat Frankrijk een veilig land is en migranten of vluchtelingen niet kunnen kiezen waar ze in Europa willen wonen.

Dat is ook zo volgens Europese regels, maar de keuze voor Groot-Brittannië wordt vaak bepaald door de Engelse taal en/ of het hebben van familieleden die al in dat land wonen.