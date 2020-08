Bruisende plekken: Een Bourgondische privécollectie leeuwen leefde in het midden van de stad Gent

De Gentse stadshistoricus Daniel Lievois bestudeerde archiefstukken en oude rekeningen van de stad Gent en de ontvanger van Oost-Vlaanderen uit de regeerperiode van Karel V. Hij stuitte op verbazingwekkende informatie. Het leeuwenhof telde op het hoogtepunt tot negen leeuwen met namen als Austria, Bourgoigne en Flandria. Er was sprake van zeker een beer in een berenhok, van papegaaien en lynxen. Leeuwenwelpen werden geboren en in speciale koffers gestuurd naar verwanten van de Habsburgse dynastie, naar Keizer Maximilliaan of Maria van Hongarije. Voor het onderhoud waren verschillende werklieden en verzorgers in dienst, een niet geringe uitgave. Voor een verzorger die luisterde naar de naam Cornelis liep het in 1549 slecht af na een beet van een leeuw.

De leeuwen leefden in hokken met valdeuren en hadden een open park met een houten afsluiting. Er was zelfs sprake van een tribune van waar gasten de dieren konden bekijken. Een latere kroniek beschrijft zelfs hoe er dierenspelen werden georganiseerd. Genodigden mochten zien hoe prooidieren het leeuwenpark werden ingejaagd en er niet meer levend uitkwamen. Een van de bekendste genodigden was de Duitse schilder en tekenaar Albrecht Dürer. In 1521 verbleef hij tien dagen en Gent, genoeg tijd om vermoedelijk de meest imposante leeuw uit het Prinsenhof te tekenen. De schets bevindt zich nu in het Albertinamuseum in Wenen.