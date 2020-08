In de tuinen van een van de meest dure straten van het land werd de eerste officiële voetbalwedstrijd gespeeld

De velodroom kreeg een broertje in de vorm van een voetbalveld. Tegelijk met de eerste competitiewedstrijd van november 1895 kon het nieuwe stadion van Antwerp FC ingehuldigd worden, vlak naast de velodroom met ingang op de hoek van de Cogels-Osylei. Hier zegevierde Antwerp FC meteen in haar eerste wedstrijd tegen Sporting Club Bruxelles. Zurenborg bruiste, maar lang zou het niet duren. Twee jaar later moest het voetbalveld al wijken voor de oprukkende bebouwing. Ook de velodroom kwam geleidelijk in de verdrukking. In 1910 zou ze definitief gesloopt worden.

Zurenborg werd in enkele decennia volgebouwd met veelal grote burgerwoningen in de gangbare stijlen, van art nouveau tot cottagestijl en interbellumontwerpen. De Cogels-Osylei is nu een van de mooiste, duurste en meest prestigieuze straten van het land. Waar het eerste voetbalveld uit de competitie en de velodroom lag, liggen nu de ingesloten tuinen. De velodroom leeft nog verder in de naam van de Velodroomstraat die parallel loopt met de Cogels-Osylei.