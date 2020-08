Bruisende plekken: hoe de luidste berg van Vlaanderen het zwijgen werd opgelegd

De oorlog was net voorbij. Soldaten hadden motorvoertuigen populair gemaakt. Jonge kerels waren verslingerd op oude afgedankte legermotoren. Of keken uit naar de nieuwe Ducati of Guzzi, en later de Japanse Kawasaki, Honda of Yamaha. De sensatie van de voertuigen zat hem in het racen, liefst "off road". De "Koninlijke Vereniging Motor Unie Leuven" vond een gedroomd terrein op 75 meter boven de zeespiegel, de Kesselberg met zand, heide en bos. In 1934 had dezelfde vereniging al de allereerste "motocross" in Vlaanderen georganiseerd. In het Heverleebos won Jacques Ickx, vader van de latere Formule 1-piloot Jacky Ickx.