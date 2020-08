De link tussen chocolade en een megadiscotheek langs de schreeuwerigste autoweg van Vlaanderen

Het complex waarin Discotheek Carré in Willebroek huist, is geen toonbeeld van grote architectuur. Nochtans verbergen weinig gebouwen van deze tijd zoveel geschiedenis. Maar dan 25 jaar al is de danstempel het mekka van het uitgaansleven. Veel eerder deed ze dienst in een ander symbool van beschavingsoptimisme, de Expo 58. De Carré is een heropgebouwd paviljoen uit de wereldtentoonstelling in Brussel. Het gebouw ligt ook nog eens langs een ander symbool van naoorlogse vooruitgang, de A12 of de schreeuwerigste autoweg van Vlaanderen.