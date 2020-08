Brusselse paardenkoetsen blijven op stal: "Mét een eigen ventilator"

Corona of niet: de paardenkoetsen in Brussel zijn de afgelopen maanden blijven uitrijden. Ideaal voor wie veilig in z'n bubbel de stad wil ontdekken. Maar dat zal de komende dagen niet het geval zijn. Eigenaar van Koetsen van Brussel Thibaut Dantine: "Vanaf 30 graden leggen we het werk neer, en houden we de paarden op stal. Dat hebben we gisteren ook beslist. Dat doen we al jaren zo in Brussel. Het welzijn van de paarden is onze topprioriteit. Zelfs als ze het zouden aankunnen, doen we het niet."