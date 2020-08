Burgemeester van Courmayeur in Italië: "Gletsjer van Planpincieux dreigt in de vallei te storten"

"We hebben zo'n 75 inwoners en toeristen van twee dorpjes in de vallei geëvacueerd, zegt burgemeester Stefano Miserocchi aan de telefoon. "Nu bekijken we de scenario's van de mogelijke val van de ijsmassa." Dat het ijs naar beneden komt, is vrij waarschijnlijk, zegt Miserocchi. Vorig jaar is ook al eens een klomp van 200.000 kubieke meter afgescheurd. "Deze keer is het erger. We houden alles uur na uur in het oog."

