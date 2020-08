Schaarbeekse "buumplanters" toveren parkeerplaatsen om tot groene ontmoetingsplekken

Momenteel werken de Buumplanters aan vier miniparkjes. Maar het potentieel is groter dan dat. “We gaan eerst de reacties afwachten op deze miniparken. We gaan zien of de plekken wel gebruikt worden en wat er beter kan. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit voor herhaling vatbaar is", zegt Yoeri met volle overtuiging.

De elfjarige Nas Aydemir heeft deze week meegeholpen met de Buumplanters. “Ik heb hier zonet bloemen en planten in de grond gezet. Het is nu de bedoeling dat ik hier veel met vrienden ga zitten. Soms ga ik spelen in de tuin van mijn tante, maar voor de rest hebben we niet veel groen hier. Ik ben dus blij dat dit parkje erbij is gekomen.”