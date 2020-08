Buurt in verzet tegen kappen van oude treurwilg

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) zegt dat het schepencollege laat onderzoeken of de treurwilg gered kan worden. "Maar de boom kan op die plaats niet blijven staan", voegt hij er meteen aan toe. "We zullen daarom laten onderzoeken of we de boom een tijdje kunnen verplanten en daarna terugplanten op de nieuwe rotonde. Maar de kosten van zo een ingreep moeten wel opwegen tegen het nut, want de boom heeft al een behoorlijke leeftijd." De beslissing valt in september.