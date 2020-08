Buurtbewoners in Moorsel richten eigen herdenkingsmonument op voor vermoorde Ilse Uyttersprot

Er zijn ook draden gespannen, waar mensen briefjes of kaartjes kunnen ophangen: “Iedereen die wil, kan hier een boodschap, bloem of kaarsje achterlaten”, legt Tineke uit. “Iedereen in Moorsel kende Ilse. Als je naar de winkel ging maakte ze spontaan een praatje. Het was een fantastische vrouw, een grote madam.”

“In Aalst hadden carnavalisten al kaarsjes gebrand voor Ilse, maar in haar eigen dorp was er nog niets”, legt Ricardo uit. “Daarom hebben we dit initiatief genomen, zodat de mensen hier ook kunnen rouwen.”

Ilse Uyttersprot wordt op vrijdag 14 augustus begraven in de kerk van Moorsel. De plechtigheid vindt plaats in besloten kring, maar zal wel gevolgd kunnen worden via Youtube.