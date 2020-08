Nieuwe eigenaar Casino Mol - Gompel zoekt verhalen en vrijwilligers: "Ik wil er opnieuw een ontmoetingsplek van maken voor én met de buurtbewoners"

Daarmee brengt hij terug wat er ooit was. In de eerste helft van de vorige eeuw werd het casino gebouwd in opdracht van de glasfabriek in Gompel, nu AGC Glass. "De fabriek organiseerde hier feesten voor zijn personeel en de hotelkamers waren er voor personeel dat maar tijdelijk in Gompel kwam werken." Hij wil het casino ook zo veel mogelijk herstellen zoals het vroeger was: "Ik ben dus op zoek naar mensen die nog foto's hebben van toen, om na te gaan welke kleuren de muren hadden bijvoorbeeld. En mensen die me verhalen kunnen vertellen over de feesten die hier vroeger georganiseerd werden, die mogen me ook altijd contacteren."

Daarnaast zoekt Lawrence ook helpende handen: "Voor de zware klussen schakel ik natuurlijk aannemers in, maar het meeste doe ik zelf, met mijn eigen zakgeld. Mensen die zin hebben om mee te komen werken, zijn dus van harte welkom. En het gaat niet alleen om zware arbeid. Er is ook veel opzoekingswerk te doen naar bijvoorbeeld de sluitingen van de ramen of de plaasteren molures op het plafond."