De Ster Sint-Niklaas sluit af bij 3000 bezoekers

Na overleg tussen de veiligheidscel van de stad en het provinciebestuur is beslist dat er niet meer dan 3000 bezoekers zijn toegelaten in De Ster. Ook bezoekers signaleerden de afgelopen dagen dat de veiligheidsmaatregelen niet steeds werden nageleefd. Vanaf vandaag geldt ook de plicht een mondmasker te dragen, behalve bij het zwemmen. Vorige vrijdag, toen het ook erg warm was, kwamen nog 4.000 mensen naar het domein.

Zodra het aantal van 3.000 bezoekers is bereikt, gaan de parkeerterreinen aan de Lange Rekstraat en Vossekotstraat dicht. Daarvoor worden extra parkeerwachters en securitymensen ingezet. Mensen die dan al geparkeerd hebben of aan de kassa staan, mogen wel nog binnen. Aan De Lijn is gevraagd dan geen bussen meer naar De Ster te laten vertrekken. De lokale politie zal regelmatig controleren aan de kassa’s en aan de bushalte.

Bedoeling was het maximum aantal bezoekers vanaf vandaag te laten ingaan, maar gisteren om 16.30 uur bleek het al nodig de toegangspoort van De Ster te sluiten.