Delphine Boël reageert voor het eerst na het proces: "Ik was een schande, ik was de vuile was van koning Albert II"

In januari erkende koning Albert via een persbericht dan toch dat Delphine zijn dochter is. Niet toevallig maakt ze sinds een paar maanden weer vrolijke, kleurrijke werken: “Ik ben gelukkig om te zien hoe gezond de Belgische justitie is. Maar ik moet alles nog eerst verteren. Want het was een lange weg. Het was iets dat volgens mij niet had mogen gebeuren. Ik kan niet zeggen dat ik nu al gelukkig ben."