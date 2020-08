Desinformatie over Beiroet: deze berichten zijn het drukste gedeeld

Maar dat is niet wat Nasrallah echt zegt in de video, die dateert uit 2016. Daarin bedreigt Nasrallah wel degelijk Israël, maar niet met eigen ammoniumnitraat. Hij zegt de Israëlische opslagplaatsen van ammoniumnitraat in Haifa aan te zullen vallen met raketten. De integrale vertaling van het fragment in de tweet klinkt als volgt: “Het is net als een kernbom. De combinatie van onze raketten met die ammoniumdepots in Haifa is gelijk aan een kernbom. Stel je voor dat een paar raketten op die opslagplaatsen landen, in een gebied waar 800.000 mensen wonen. Er zullen tienduizenden doden vallen”.