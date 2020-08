5.500 bedrijven halen het einde van het jaar niet, en dat zult u merken in de concertzaal of op de festivalweide

"Belangrijk om weten is dat de sector vóór de coronacrisis gezond was", stelt Eric Van den Broele van Graydon. Slechts een klein percentage van de 22.881 onderzochte bedrijven (en vzw's) in de podium- en uitvoerende kunsten zat in maart 2020 in slechte papieren, meer dan 95 % deed het erg goed.

Als we dezelfde groep bedrijven analyseren en we kijken vooruit naar 31 december van dit jaar, dan wordt het een heel ander verhaal. Zowat de helft - 10.440 bedrijven om precies te zijn - komt tegen het einde van het jaar in zeer zware moeilijkheden. "23 procent - bijna 1 op 4 - zal het einde van het jaar wellicht niet halen", voorspelt Van den Broele. "Ik denk dat er een ernstig probleem is." Als de strenge maatregelen blijven gelden dreigt hetzelfde lot voor de andere 5.000 bedrijven.