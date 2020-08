Dokter Stessel: "Belangrijk dat coronapatiënten zich laten screenen op bloedklonters"

"Ook jonge mensen kunnen sterven aan COVID-19, door de ontwikkeling van bloedklonters", legt dokter Björn Stessel uit. "Daarom is het zo belangrijk dat ook jongere mensen die niet worden opgenomen in het ziekenhuis maar wel een week ernstig ziek zijn door corona, zich laten screenen. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld koorts hebben, een beetje immobiel zijn en zich zo slecht voelen dat ze weinig buitenkomen. Na een week moeten die mensen beseffen dat er mogelijk bloedklonters ontwikkeld zijn. Ze kunnen dan best naar de huisarts gaan om te kijken of een screening noodzakelijk is."