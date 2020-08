Drama voor fruittelers: door extreme hitte verbranden peren en appels aan de boom

Ook vorig jaar was het ontzettend warm en hadden heel wat vruchten last van zonnebrand. "Ik vrees dat de schade dit jaar vergelijkbaar zal zijn met die van vorig jaar. Het is nu nog maar de tweede warme dag, maar er komen nog een aantal heel warme dagen aan. Ook 's nachts koelt het niet af. Dus de schade zal nog wel sterk toenemen. Helaas is er niet veel dat we kunnen doen om ons fruit te beschermen. Het weer is de baas, niet wij. Dus kunnen we alleen maar afwachten en hopen op het beste, op koelere dagen."