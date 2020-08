Landbouwers krijgen gratis water van waterbedrijf Pidpa 

Pidpa zuivert water tot kraantjeswater en probeert het gebruikte bedrijfswater zo veel mogelijk te recycleren. "We laten nooit water verloren gaan. Het water dat we uitdelen, werd gebruikt om de zuiveringsinstallaties te reinigen", vertelt Alain T'Syen. "In normale omstandigheden infiltreren we dat water opnieuw in de grond om zo het grondwater aan te vullen. Nu denken we dat de landbouw het harder nodig heeft."