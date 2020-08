Duivenwedstrijden afgelast door hitte: “Zoals voor alle sportmannen is het nu te warm om zware inspanningen te doen”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond hebben beslist dat de wedstrijden voor jonge duiven boven de 250 kilometer worden afgelast. Een goede beslissing, zegt Luc Vermeerbergen. “De Belgische postduif is nog steeds de beste duif ter wereld. De duiven zijn in een goede conditie om gemiddeld aan 75 kilometer per uur te vliegen. Op twee à drie uur en leggen ze 250 kilometer af en zijn ze terug in hun duivenkot. Langere vluchten zijn te extreem in deze hitte.”