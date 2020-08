E34 van Antwerpen naar Knokke hele weekend dicht door wegenwerken: zo kan je het beste omrijden

Gebruik je toch liever de E34, dan moet je de snelweg aan de afrit in Waaslandhaven-Oost verlaten, dat is net voorbij de scherpe bocht in Sint-Anna-Linkeroever. Het kaartje hieronder toont de lokale omleiding die je kan volgen via de Keetberglaan en de Steenlandlaan. In Kallo kan je de snelweg weer op.

Op de omleiding zal de aannemer enkele kruispunten afsluiten en verkeerslichten uitschakelen zodat het verkeer naar Knokke vlotter kan doorstromen. Hou zaterdag en zondag rekening met grote drukte tussen pakweg 10u en 14u. Verkeer dat vanuit de Waaslandtunnel komt, kan niet rechtstreeks naar de E34 maar moet omrijden via de keerbrug op de E17 in Kruibeke.