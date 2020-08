Eén miljoen coronabesmettingen in Afrika, maar de curve daalt: hoe komt het dat het continent relatief gespaard blijft?

Iets meer dan vijf procent van alle coronabesmettingen wereldwijd is vastgesteld in Afrika. Het aantal doden is nog lager: slechts 3% van alle coronadoden waren in Afrika te betreuren. De grafiek hieronder toont duidelijk aan dat het continent einde juli de piek heeft bereikt en dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen nu aan het dalen is. Als we de cijfers bekijken, dan is en blijft Afrika minder zwaar getroffen dan andere werelddelen.