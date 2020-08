Geen treinen tussen Veurne en De Panne na technisch defect: "Extra oogje in het zeil om Oostende-toestanden te vermijden"

De vervoersmaatschappij wil voorkomen dat er, zoals vorige week in Oostende, te veel mensen te dicht bij elkaar staan in het station. Dat gebeurde toen ook op het moment dat er geen treinen reden. "We houden de stations aan de kust extra in de gaten", zegt Bart Crols van de NMBS.

"We weten wat de bezetting is van de treinen en we weten ook hoeveel mensen er onderweg zijn. Dat stelt ons in staat om snel te schakelen. Dat is zeer handig, zeker nu met het warme weer. Het is extra druk op de treinen richting de kust, maar we zijn voorbereid."