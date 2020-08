Eurovisiesongfestival steekt Atlantische Oceaan over: volgende zomer "American Song Contest" in VS

Martin Österdahl, de Executive Supervisor van het Eurovisiesongfestival vindt het tijd dat de Amerikanen dit spektakel ontdekken: “Liefde voor muziek is universeel, en muziek beleven in al zijn genres en stijlen overstijgt alle grenzen en brengt mensen bij elkaar. We zijn blij dat we de juiste partners hebben gevonden voor een uitzendingenreeks waar fans over de hele wereld verliefd op kunnen worden nu we deze unieke wedstrijd kunnen delen met het Amerikaanse volk.”