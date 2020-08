Glasscherven gevonden in zand van speeltuin in Machelen: gemeente houdt extra controles 

In de speeltuin in het gemeentelijk park van Machelen vinden kinderen al enkele dagen op rij glasscherven in het zand. Het gaat om scherven van bierflesjes en het is niet duidelijk of iemand ze bewust in het zand heeft gegooid.

De ouders van de kinderen trokken aan de alarmbel. Woensdagochtend gingen gemeentearbeiders naar de speeltuin, maar ze troffen geen nieuwe scherven aan. Donderdag controleerden de personeelsleden van de Dienst Vrije Tijd het zand opnieuw met harken, om te kijken of het glas misschien dieper zat. Opnieuw werden er scherven gevonden.