Geen nachtfeestjes meer in park Jourdain in Kraainem

Korpschef Luc Breydels van de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem) is duidelijk: “Het park was blijkbaar ideaal om samen te gaan drinken en tegelijk ook zwerfvuil achter te laten. Mensen die in de omgeving van het park wonen zijn daar uiteraard niet gelukkig mee. We doen elke dag, zowel overdag als ‘s nachts, controles. Na een zeer grote preventiecampagne hanteren we nu nultolerantie. Op een gegeven moment werkt preventie niet meer en moet je andere middelen hanteren.”