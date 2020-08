Gezichtsreconstructie schilder Rafaël lost mysterie begraafplaats op

Rafaël (Raffaello Sanzio da Urbino, 1483-1520) was een wonderkind en met Michelangelo en Leonardo da Vinci een van de 'grote drie' uit de Italiaanse renaissance. Ondanks het feit dat hij al op 37-jarige leeftijd overleden is, heeft hij een indrukwekkend oevre nagelaten aan fresco's, altaarstukken, portretten en ontwerpen voor kerken, palazzo's en wandtapijten.

Voor de 500e verjaardag van zijn overlijden zorgt het Italiaanse ministerie van Cultuur ervoor dat er dit jaar elke dag een verse rode roos aan zijn graf in het Pantheon in Rome gelegd wordt.

Maar er zijn al lang twijfels over of 'de goddelijke schilder' ook daadwerkelijk in dat graf ligt. In 1833 is het graf geopend en zijn er opgravingen verricht, en daarbij is er niet één skelet gevonden maar kwamen er verschillende volledige skeletten en een aantal gedeeltelijke te voorschijn.

Een aantal van die skeletten bleken te behoren aan leerlingen van Rafaël. De anatoom Antonio Trasmodo onderzocht toen een skelet waarvan gedacht werd dat het dat van Rafaël was, maar hij kon met de beperkte middelen uit die tijd niet met zekerheid uitmaken dat het inderdaad om de schilder ging.

Wel werd er toen een afgietsel in gips gemaakt van de schedel van dat skelet, en het is op basis van dat afgietsel, dat in het museum in zijn geboortehuis in Urbino bewaard wordt, dat experten van de Universitá degli studi di Roma Tor Vergata nu de gezichtsreconstructie hebben uitgevoerd, in samenwerking met de Fondazione Vigamus en de Accademia Raffaello di Urbino.