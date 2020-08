Gouverneur West-Vlaanderen wil dat alle seizoensarbeiders uit rode en oranje zone zich registreren

Tomatenkweker Wim Saelens uit Langemark-Poelkapelle liet 3 weken geleden Roemeense seizoensarbeiders overkomen. Hij liet ze toen al op eigen initiatief testen. "Ik heb dat gedaan, omdat ze hier toch op een beperkte ruimte moeten samenleven", zegt Saelens. "Ik had schrik dat als iemand al besmet was, iedereen dan ziek ging worden. Ze hadden wel allemaal een attest mee dat ze gezond waren, maar in hoeverre dat betrouwbaar is, dat weet ik niet. Vandaar dat ik hen nog eens liet testen. Gelukkig waren al die coronatesten negatief."