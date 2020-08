In de Nekkerspoelstraat in Mechelen zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Eén van de wagens belandde tegen de gevel van een appartementsgebouw en richtte heel wat schade aan. De brandweer moest ter plekke komen om de voordeur en de garage te stutten. De bestuurder geraakte lichtgewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.