Hittegolf, code rood én het coronavirus: wat mogen we wel en niet doen om verkoeling te zoeken?

Zo moet je een mondmasker dragen op het openbaar vervoer, in winkels en winkelstraten, op markten en kermissen, in openbare gebouwen, in musea en bibliotheken, bij een bezoek aan de bioscoop of het theater, in concertzalen en auditoria, in gebedshuizen, in casino's en speelautomatenhallen, bij de kapper of schoonheidsspecialist, in bankkantoren, in de horeca, op een evenement, en bij bezoek in een woonzorgcentrum (klik hier voor meer uitleg over hoe je een mondmasker correct draagt).



Op alle plaatsen waar veel mensen samen zijn en waar afstand houden moeilijk is, ben je ook verplicht een mondmasker te dragen. Het gaat dan om zowel openbare als private plaatsen. Die plaatsen worden bepaald door de lokale besturen.

Natuurlijk kan je je mondmasker wel even afzetten voor een ijsje of een drankje en op heel wat plaatsen moet je ook geen mondmasker dragen bij een fysieke inspanning tijdens het sporten of het werken.