Hoe kan je tuin de hitte overleven? Tuinexpert Marc Verachtert geeft tips

De tuin tiptop in orde houden is ook voor Marc Verachtert niet gemakkelijk, maar zijn gazon ziet er wel nog groen uit. Toch geeft hij zijn gras geen water, vertelde hij in "Start Je Dag" op Radio 2 Limburg. "Water geven aan je gazon is eigenlijk het laatste wat je zou moeten doen. Het is een redmiddel dat je maar beter kan voorkomen. Het is beter om je gazon goed te bemesten met kaliumrijke meststoffen in het najaar."