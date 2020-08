Pelgrimsroute Via Limburgica naar Compostela loopt in Limburg van Maaseik naar Tongeren

Toch lijkt Vanessa, die onderweg is als pelgrim, de kilometers niet te tellen. “Het is niet het eindpunt of de afstand, maar de weg zelf die belangrijk is”, zegt ze. “Al is de aankomst in Santiago de Compostela natuurlijk echt bijzonder. Maar de weg is lang, je hebt heel veel tijd om na te denken. En onderweg kom je altijd wel wat magic tegen", lacht Vanessa. “Gisteren had ik in de hitte zoveel zin in een pintje bier, en dat kreeg ik even later spontaan aangeboden.”