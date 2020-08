Hongkong klaagt bekende activisten aan wegens "illegale" wake voor Tiananmen-bloedbad in China

De regering in Ottawa is vooral bezorgd over de recente arrestatie van een gewezen Canadese diplomaat en een consultant in China. Die worden vastgehouden omdat ze "de nationale veiligheid in het gedrang zouden gebracht hebben".

De aanklachten zijn onduidelijk, maar veel waarnemers denken dat het communistische regime in Peking met die arrestaties druk wil uitoefenen op Canada omdat de Chinese zakenvrouw Meng Wanzhou in dat land onder huisarrest staat. Meng is een topvrouw en de dochter van de stichter van het Chinese telecomconcern Huawei. Zij staat in haar villa in Canada onder huisarrest op verzoek van de Verenigde Staten die haar ervan beschuldigen dat ze de sancties tegen Iran omzeild zou hebben. Peking is daar erg verbolgen over.