Horeca-uitbaters van Rijmenam stappen naar Raad van State tegen avondklok

Verschillende landelijke gemeenten en gemeenten met weinig of geen coronabesmettingen hebben het moeilijk met de maatregel van gouverneur Berx om in heel de provincie een avondklok in te voeren. Ook enkele grondwetspecialisten vinden de maatregel te ver gaan. Een tiental Antwerpse ondernemers stapt alvast naar de Raad van State. Ze krijgen nu navolging van een groep horeca-uibaters uit Rijmenam, een deelgemeente van Bonheiden. "Op haar persconferentie liet de gouverneur uitschijnen dat er enkel in de Kempen maar enkele gemeenten moeilijk zouden doen over de avondklok en dat ze elders achter haar staan. Dat is helemaal niet het geval", zegt hun advocate Melissa Vande Reyde. "Heel wat gemeenten zijn het niet eens met het invoeren van een algemene avondklok. Die maatregel is niet in proportie tot het probleem. Bovendien lijdt de horeca schade want in de naburige gemeenten Keerbergen en Boortmeerbeek, in Vlaams-Brabant, geldt de avondklok niet en blijven de cafés open tot 1 uur 's nachts. De horeca heeft al veel verllies geleden en dan komt dit er nog eens bij. Ook voor particuliere mensen is een avondklok een aantasting van de grondwettelijke vrijheden. Wie 's nachts met zijn hond wil gaan wandelen, zal niet bijdragen tot het verspreiden van het virus. De avondklok is ingevoerd omdat men er niet in slaagde om een samenscholingsverbod te handhaven. Deze maatregel gaat veel te ver. Misschien is er pas een uitspraak van de Raad van State als de avondklok nu niet meer van kracht is maar er komen wellicht nog golven. Het is belangrijk dat we aantonen dat dit niet meer kan."