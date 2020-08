Verhuurders kustappartementen vragen coronatoeslag: "Niemand gebruikt graag de dweil van de vorige huurder"

Wie deze zomer aan zee een vakantieappartement of -huis huurt, moet aan de meeste verhuurkantoren een extra coronatoeslag betalen. Het is geen groot bedrag en het dient om de vakantiewoning coronaproof te maken en te houden. Agence Callier in Blankenberge bijvoorbeeld rekent 15 euro aan voor een dweil, ontsmettingsgels, vaatdoeken en keukenhanddoeken. Zaakvoerder Peter Sabbe: "Dat is de kostprijs voor die producten. En voor dat bedrag ontsmetten we zelf ook nog eens de vakantiewoning na elke verhuring."

De meeste verhuurkantoren vragen dat de huurders hun eigen hoofdkussens meebrengen naar het appartement aan zee. Na elke verhuring is er een grondige controle van de vakantiewoning. "We gaan bijvoorbeeld alle klinken nog eens extra ontsmetten."