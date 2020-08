Buurtprotest in Ieper: "Appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond"

Een aantal Ieperlingen zijn tegen het bouwproject aan de Oude Vaart Ieper-Komen en het project in de Velodroom- en Schipstraat. Ze hebben de plannen gezien en zeggen dat de projectontwikkelaars te hoog willen bouwen, waardoor ze te veel inkijk zullen hebben. Daarnaast zijn ze ook bang voor wateroverlast in hun kelders, omdat er te veel beton komt in de omgeving.

De buurt diende al tientallen bezwaarschriften in tegen de vergunningsaanvraag en vraagt overleg met het stadsbestuur. Ze houden ook een online petitie en gaan rond van deur tot deur met een flyer: "Content met weer een appartement?" Buurtbewoner Sanne Six: "Hier in het centrum van Ieper schieten de appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Dat vinden wij jammer."