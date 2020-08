Indiaas passagiersvliegtuig glijdt van landingsbaan: 11 doden, 125 gewonden

Een passagiersvliegtuig van Air India Express met 191 mensen aan boord is gecrasht op de luchthaven van de Indische stad Kozhikode. Het toestel gleed uit over de landingsbaan wegens hevige regenval. Na de mislukte landing brak het toestel in twee. Vijftien mensen zijn overleden, waarvan een van de twee piloten van de Boeing 737. Meer dan 100 passagiers raakten gewond. Vlucht IX-1344 was op weg van Dubai naar Kozhikode (India).