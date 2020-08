Inwoners Beiroet op straat tegen overheid

Het was bijzonder onrustig in de Libanese hoofdstad Beiroet gisteravond. Voor het eerste sinds de veroestende ontploffing in de haven, kwamen mensen op straat om hun woede te uiten tegen de overheid. In de buurt van het parlementsgebouw gooiden tientallen betogers met stenen en ze staken ook voorwerpen in brand. De ordediensten zetten daarop traangas in om de betogers uit elkaar te drijven.