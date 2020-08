Jan Van Rompaey hekelt vettige  studentendopen: "Heb er nooit de diepere zin noch de betekenis van ingezien"

De doop van Reuzegom is niet de eerste met dodelijke afloop, herinnert Van Rompaey zich. "Ruim een halve eeuw geleden heb ik in Leuven een student weten sterven nadat een aantal mafkezen hem inkt had laten drinken", vertelt hij in de middag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Dat is me altijd bijgebleven, maar iedereen is dat blijkbaar vergeten."